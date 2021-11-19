Cumhur ve Millet'in ardından üçüncü bir ittifak daha geliyor! HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti düğmeye bastı
Cumhur ve Millet'e alternatif üçüncü bir ittifakın kurulacağı yönündeki iddia Ankara'da büyük ses getirdi. HDP, Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den oluşacak ittifaka ilerleyen zamanda EMEP ve TKP'nin de katılabileceği ifade edilirken, yeni "sol ittifak"ın olası bir erken seçim ya da Haziran 2023'teki seçimde Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı ve muhalefetin belirleyeceği ortak adayı destekleyeceği kaydedildi.
Hdp, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Sol Parti'nin, cumhur ve millet ittifaklarına alternatif üçüncü ittifakı kuracağı öne sürüldü. Üç partinin kurucusu olacağı ittifaka ilerleyen zamanda EMEP ve TKP'nin de katılma ihtimali var.
'Sol ittifak'ın kurulması durumunda, olası erken seçim ya da Haziran 2023'teki seçimde 'parlamento yarışı' ve 'cumhurbaşkanı adaylığı' başlıklarında iki ayrı yol izlenecek.
Adları sol ittifakla anılan siyasi partilerin Meclis'teki muhalefet bloğuyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olduğu biliniyor. Bu kapsamda sol ittifakın TBMM'de sandalye edinmek için kendi kapsamı içinde kalacağı ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağı belirtiliyor.
Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre sol İttifak'ın, AK Parti ve MHP tarafından ' Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında, 'muhalefet bloğunun' belirleyeceği ortak adayı destekleyeceği kaydediliyor.
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