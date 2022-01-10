Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor - Haberler
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Cumhur İttifakı tarafından hazırlanan Seçim Yasası teklifi raftan iniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan ve seçim barajı, daraltılmış bölge, transfer yasağı gibi değişiklikleri öngören Seçim Yasası teklifi raftan iniyor. Söz konusu teklifte yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan AK Parti kaynakları, teklifin şubat sonrasında meclis gündemine getirileceğini açıkladı.

Ak Parti ile MHP'nin yaklaşık 19 aydır üzerinde çalıştığı Seçim Yasası teklifi son viraja giriliyor. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre; teklif, şubat ayından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Edinilen bilgiye göre, seçim yasasında kısmi değişiklikler öneren taslağın hazırlıkları tamamlandı. AK Parti kaynakları erken seçim algısı oluşmaması için teklifin şubat ayından sonra gündeme getirileceğini söyledi.

DEĞİŞİKLİKLERİN UYGULANABİLMESİ İÇİN TEK ŞART VAR

Yapılacak değişikliklerin uygulanabilmesi için seçime en az bir yıl kalması gerektiğini hatırlatan kaynaklar, muhalefetin seçim güvenliği için parmak boyası önerisine "Seçim güvenliğine herhangi bir katkısı olmayacak" yanıtını verdi.

Ama muhalefetin seçim güvenliğini artıracak her önerisinin de değerlendirileceğinin altını çizdi.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

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