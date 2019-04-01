Cumhur İttifakı'nın MHP'li Adayı İsa Yaşar Tezel: "Iğdır Artık Terörle Anılmayacak"

Iğdır'da belediye başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, "Iğdır'da, Kürt, Türk, Laz ve Terekeme'si ile birlik içerisinde, kardeşçe bir yaşam başlayacak. Artık Iğdır'dan ırkçılık uzak duracak, Iğdır artık terörle anılmayacak." dedi.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Iğdır Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, AA muhabirine seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Elde edilen başarıdan dolayı mutluluğunu dile getiren Tezel, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı'nı Iğdır'a kurdular ve Iğdır'ı şereflendirdiler. Bu şerefe Iğdır cevabını verdi ve muhteşem bir seçim kampanyasıyla seçimi sona erdirdik." diye konuştu.

Tezel, Iğdır'da artık yeni bir hayatın başlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Iğdır'da, Kürt, Türk, Laz ve Terekeme'si ile birlik içerisinde, kardeşçe bir yaşam başlayacak. Artık Iğdır'dan ırkçılık uzak duracak, Iğdır artık terörle anılmayacak. Iğdır 20 yıldır hak ettiği yatırımlardan uzak, şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olmam nedeniyle devletimizin büyük ekonomik yatırımlarını alacağız ve Iğdır şehir görünümüne kavuşacak."

Tezel'in kesin olmayan seçim sonuçlara göre Iğdır Belediye Başkanlığını kazanmasının ardından binlerce partili, kent merkezindeki Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kutlama yaptı.

Ellerinde Türk ve MHP bayrakları taşıyan kalabalık, bulvarda davul zurna eşliğinde halay çekip Kafkas dansı oynadı.

Kaynak: AA