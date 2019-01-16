Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi

Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesiyle İhraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilen Samsun milletvekili Erhan Usta MHP'den oy birliğiyle ihraç edildi. Bu ihraç sonrası Meclis'te MHP'nin 50 olan sandalye sayısı 49'a düştü.

NE OLMUŞTU?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, yaptığı açıklamada "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" diye yanıt vermişti.

"PARTİMİN HUKUKUNU KORUMAYA ÇALIŞTIM" DEMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alınmış Samsun Milletvekili Erhan Usta da Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. MHP yönetimi tarafından Merkez Disiplin Kurulu´na sevk edilen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, kararı "Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu. Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım" diye değerlendirmişti.

İşte partilerin Meclis'teki sandalye dağılımı;