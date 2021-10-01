Cumbre Vieja? Yanardağı'ndan çıkan küller La Palma Adası'nı külle kapladı
AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Külle kaplanmıs sokaklar İlçe sakinlerinin külleri temizlik çalışmaları Esnaf ile röportaj Temizlik çalışmalarından detaylar İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller adanın büyük bölümüne yayıldı.
Külle kaplanmıs sokaklar
İlçe sakinlerinin külleri temizlik çalışmaları
Esnaf ile röportaj
Temizlik çalışmalarından detaylar İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller adanın büyük bölümüne yayıldı. Los Llanos de Ariadne ilçesi sakinleri sabah, ev ve iş yerlerinin önünü tamamen külle kaplanmış şekilde uyandı. Esnaf dükkanları önündeki külleri temizlerken, halkta yağmaya devam eden küllere karşı şemsiye kullandı.