Cumbre Vieja? Yanardağı'ndan çıkan küller La Palma Adası'nı külle kapladı

Külle kaplanmıs sokaklar

İlçe sakinlerinin külleri temizlik çalışmaları

Esnaf ile röportaj

Temizlik çalışmalarından detaylar İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan küller adanın büyük bölümüne yayıldı. Los Llanos de Ariadne ilçesi sakinleri sabah, ev ve iş yerlerinin önünü tamamen külle kaplanmış şekilde uyandı. Esnaf dükkanları önündeki külleri temizlerken, halkta yağmaya devam eden küllere karşı şemsiye kullandı.