Cumartesi hangi diziler var? 21 Haziran Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: dizi yok

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 HAZİRAN

18.00 Ana Haber

19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund"

21.00 Kupa Saati

22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter - Urawa Red Diamonds"

00.15 Tutunamayanlar

01.45 Lingo Türkiye

02.50 Mehmed: Fetihler Sultanı