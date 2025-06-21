Cumartesi hangi diziler var? 21 Haziran Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cumartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cumartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? Cumartesi günü dizileri!
Cumartesi akşamı hangi diziler var? Cumartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Cumartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 HAZİRAN
18.00 Ana Haber
19.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund"
21.00 Kupa Saati
22.00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Inter - Urawa Red Diamonds"
00.15 Tutunamayanlar
01.45 Lingo Türkiye
02.50 Mehmed: Fetihler Sultanı