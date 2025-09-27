Cumartesi günü hangi diziler var? 27 Eylül Cumartesi TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cumartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cumartesi hangi diziler var 2025? İşte Cumartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Cumartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Gönül Dağı

ATV: Can Borcu

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Halef

Star TV: -

TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 EYLÜL

11.30 Lingo Türkiye

12.50 Cennetin Çocukları

19.00 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

00.15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi