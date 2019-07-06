Cumartesi Anneleri eşleri kaçırılanlar için bir araya geldi

Yıllardır her hafta cumartesi günü Taksim'de toplanan Cumartesi Anneleri bu kez eşleri kaçırılanlar için bir araya geldi. Cumartesi Anneleri, bu yılın şubat ayından bu yana kendilerinden haber alınamayan Gökhan Türkmen, Yasin Ugan, Özgür Kaya, Ertan Irmak, Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek'in nerede olduklarını sordu.

Eyleme eşleri kaçırılanların yanı sıra bazı milletvekilleri de destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle