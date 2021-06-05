Cuma'nın galibi Arka Sokaklar

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 592'inci bölümü tüm kişilerde 7.16 reyting 20.