Cuma'nın galibi Arka Sokaklar
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Cuma'nın galibi Arka Sokaklar

Cuma'nın galibi Arka Sokaklar
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 592'inci bölümü tüm kişilerde 7.16 reyting 20.

Yapımı Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul'un kaleme aldığı dizi günün en çok izlenen yapımı oldu

 Arka Sokaklar'ın ekrana gelen 592'inci bölümü tüm kişilerde 7.16 reyting 20.23 izlenme payı alarak zirvede yer aldı.

Başrollerinde; Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz'in olduğu dizi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile Cuma akşamları Kanal D'de...

Kaynak: Hürriyet

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