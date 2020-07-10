Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun Cuma namazı kılınması Cemaatin sosyal mesafe kuralına uyarak oturması Cami cemaatinden Hasan Uysal ile röportaj Cami cemaatinden Şaban Güneri ile röportaj Vatandaşların camiden çıkması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda...

Cuma namazı kılınması Cemaatin sosyal mesafe kuralına uyarak oturması Cami cemaatinden Hasan Uysal ile röportaj Cami cemaatinden Şaban Güneri ile röportaj Vatandaşların camiden çıkması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de cami cemaati koronavirüs tedbirlerine uyuyor. Kaynak: AA