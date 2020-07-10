Cuma namazındaki Kovid-19 tedbirlerinden cemaat memnun
Cuma namazı kılınması Cemaatin sosyal mesafe kuralına uyarak oturması Cami cemaatinden Hasan Uysal ile röportaj Cami cemaatinden Şaban Güneri ile röportaj Vatandaşların camiden çıkması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda...
10.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:26
Cuma namazı kılınması
Cemaatin sosyal mesafe kuralına uyarak oturması
Cami cemaatinden Hasan Uysal ile röportaj
Cami cemaatinden Şaban Güneri ile röportaj
Vatandaşların camiden çıkması Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından, camilerde ve diğer alanlarda 29 Mayıs'tan itibaren kılınmaya başlayan cuma namazında uygulanan tedbirleri, cemaat memnuniyetle karşılıyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde de cami cemaati koronavirüs tedbirlerine uyuyor.
Kaynak: AA