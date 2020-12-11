Van'da yağmur duası
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Van'da yağmur duası

11.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:26
Van'da yağmur duası

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Van'da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bütün illerde olduğu gibi Van'da da cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son üç aylık kuraklık durumu ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden haritalar yayınlanmasının ardından Türkiye'nin önemli bir bölümünün yağış almadığı ve şiddetli kuraklık yaşandığı görüldü. Yağışların giderek azalması büyük bir kuraklık tehdidi oluştururken, Diyanet İşleri Başkanlığınca cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapıldı.

Hutbede, "Son zamanların en kurak yılını yaşadığımız bugünlerde ülkemizde suya ve yağmura ihtiyaç duyulmaktadır. Siz kıymetli cemaatimizi, cuma namazının farzından sonra yapacağımız yağmur duasına katılmaya davet ediyorum" denildi.

Su gibi bir hazineye paha biçilemeyeceği vurgulanan hutbede, "Suyumuz toprağın derinliklerine çekilip gitse, onu bize Rabbimizden başka hiç kimse geri getiremez. Bugün yeryüzünde bir damla berrak ve tatlı suyun hasretiyle yaşayan milyonlarca insan varken, bize düşen sonsuz şükretmektir. Bizi yediren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun! Şükrümüzün gereği olarak, nimetin kıymetini bilelim, suyu kullanırken bilinçli davranalım. İhtiyacımızdan fazla su tüketerek geleceğimizi tehlikeye atmayalım" denildi. - VAN

Van'da yağmur duası
Van'da yağmur duası
Van'da yağmur duası
Van'da yağmur duası
Van'da yağmur duası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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