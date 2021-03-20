Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için öğlene doğru Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

NAMAZI AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDILAR

KRT'nin haberine göre, Vahdettin Köşkü'ne yakın olan Kerem Aydınlar Camisi'ne gelen Erdoğan, burada cuma namazını Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Melih Bulu ile kıldı.

SOHBETLERİ FOTOĞRAFA YANSIDI

Erdoğan'ın cuma namazında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşlik ettiğinden bahsedilmişti.

Cuma sonrası Erdoğan ile Rektör Melih Bulu'nun bir süre sohbet ettiği fotoğraflara yansıdı.