Cuma namazı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Bulu'nın koyu sohbeti objektiflere yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'daki cuma namazını Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu ile kıldığı ortaya çıktı. İkilinin koyu sohbetine dair görüntüler objektiflere yansıdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için öğlene doğru Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
NAMAZI AYDINLAR CAMİİ'NDE KILDILAR
KRT'nin haberine göre, Vahdettin Köşkü'ne yakın olan Kerem Aydınlar Camisi'ne gelen Erdoğan, burada cuma namazını Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atadığı Melih Bulu ile kıldı.
SOHBETLERİ FOTOĞRAFA YANSIDI
Erdoğan'ın cuma namazında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşlik ettiğinden bahsedilmişti.
Cuma sonrası Erdoğan ile Rektör Melih Bulu'nun bir süre sohbet ettiği fotoğraflara yansıdı.