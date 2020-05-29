Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılınıyor
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.
29.05.2020 15:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:47
Aksaray'ın Eskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, belirlenen yerlerde kılındı.
Namaz öncesi Eskil Kaymakamlığı ve Belediye ekipleri vatandaşlara maske dağıtarak, sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Eskil İlçe Müftüsü Zübeyir Akça'nın Ulu Camii avlusunda kıldırdığı namazın ardından, vatandaşlar dağıldı.
Kaynak: AA