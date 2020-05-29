Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı Vali Kadir Ekinci'nin kurban kesim alanına gelmesi Dua edilmesi ve kurban kesilmesi Vali Kadir Ekinci'nin açıklaması Terminal binası önünde cuma namazı kılınması GÖL - Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açarak,...

Vali Kadir Ekinci'nin kurban kesim alanına gelmesi Dua edilmesi ve kurban kesilmesi Vali Kadir Ekinci'nin açıklaması Terminal binası önünde cuma namazı kılınması GÖL - Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açarak, açık alanlarda Cuma namazı kılındı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kurban kesiminin yapıldığı alanda incelemede bulundu. Kaynak: AA