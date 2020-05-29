Cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Vali Kadir Ekinci'nin kurban kesim alanına gelmesi Dua edilmesi ve kurban kesilmesi Vali Kadir Ekinci'nin açıklaması Terminal binası önünde cuma namazı kılınması GÖL - Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açarak,...
29.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:30
Vali Kadir Ekinci'nin kurban kesim alanına gelmesi
Dua edilmesi ve kurban kesilmesi
Vali Kadir Ekinci'nin açıklaması
Terminal binası önünde cuma namazı kılınması GÖL - Yeni tip koronavinüs (Kovid-19) salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açarak, açık alanlarda Cuma namazı kılındı. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, kurban kesiminin yapıldığı alanda incelemede bulundu.
Kaynak: AA