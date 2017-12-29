Cuma Namazı İçin Camide Kadınlara Yer Tahsisi

Mardin'in Midyat ilçesinde kadınlar, bir camide tahsis edilen alanda cuma namazı kıldı.



Seyitler Mahallesi'nde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde, kadınlara cuma namazı kılabilmeleri için yer tahsis edildi.



Kadınlar, cuma namazını camide cemaatle kılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun süredir kadınların camide cuma namazı kılmak için istekleri bulunduğunu söyledi.



"İslam tarihinde, İslam kültüründe bunun örnekleri var zaten. Peygamberimiz döneminde de kadınlar cumaya giderlerdi. Hatta beş vakit namaza da geliyorlardı. Zaten ramazanda kadınlarımız teravih namazına iştirak ediyorlardı." diyen Bilik, bu doğrultuda gelen talebi gerçekleştirdiklerini vurguladı.



Tahsis edilen alanın uygun ve müsait olması bakımından büyük bir katılım olduğu düşüncesini dile getiren Bilik, uygulamanın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.



Dini konularda kadın erkek ayrımı olmadığına işaret eden Bilik, şunları kaydetti:



"Kadın ve erkekler dini konularda aynı şekilde sorumludurlar. Cuma kendilerine farz değildir ama cuma günleri namaza gelmeleri durumunda öğle namazlarına gerek kalmayacaktır. Bütün alimler bu konuda ittifak etmişlerdir. Kadınlarımızın cuma namazına yoğun ilgi göstermesini arzu ederim. Gelsinler, caminin havasını teneffüs etsinler. Hatta çocuklarını getirsinler, camiyi tanıtsınlar, camide okunan hutbeden, vaazdan istifade etsinler. Cuma namazını kılsınlar. Bunun da hayatlarına güzel bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim."



Camide namaz kılan kadınlardan Özlem Özgün, yeni hafızlığa başladığını belirterek, cuma namazını camide kılmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.



İlk kez cuma namazı kıldığını dile getiren Özgün, vesile olanlara teşekkür etti.



Kur'an kursu hocası Safiye Doğanay, kendilerine sağlanan imkandan dolayı İlçe Müftüsü Bilik'e teşekkürlerini iletti.



Bu uygulamanın yaygınlaştırılmasını beklediklerini ifade eden Doğanay, "Bize bu duyguyu yaşattıkları içi Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.



Kadriye Oral da cuma namazını camide kıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.