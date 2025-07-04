Cuma hangi diziler var? 4 Temmuz Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 4 Temmuz 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Organizasyon Bizim İşimiz

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Çift Kişilik Oda

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 4 TEMMUZ

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Organizasyon Bizim İşimiz

22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Çeyrek Final Karş. "Fluminense- El Hilal"

00:15 Türk Sineması "İki Şafak Arasında"