Cuma hangi diziler var? 27 Haziran Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 27 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 27 Haziran 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Gassal
ATV: dizi yok
Kanal D: Arka Sokaklar
Show TV: dizi yok
NOW TV: dizi yok
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 27 HAZİRAN
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gassal
21:45 Yabancı Sinema "Kaos"
23:55 Tutunamayanlar
01:15 Lingo Türkiye
02:35 Seksenler
03:25 Kasaba Doktoru