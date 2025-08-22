Cuma hangi diziler var? 22 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Aile Saadeti

Kanal D: dizi yok

Show TV: dizi yok

NOW TV: Şevkat Yerimdar

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 AĞUSTOS

20:00 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)

00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)

00:15 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"

02:30 Leyla İle Mecnun

05:15 Kapanış