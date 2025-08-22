Cuma hangi diziler var? 22 Ağustos Cuma TV'de bu akşam yayınlanacak diziler
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 22 Ağustos 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri!
Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
CUMA HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: dizi yok
ATV: Aile Saadeti
Kanal D: dizi yok
Show TV: dizi yok
NOW TV: Şevkat Yerimdar
Star TV: dizi yok
TRT 1 YAYIN AKIŞI 22 AĞUSTOS
20:00 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"
22:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı (Canlı)
00:15 Yabancı Sinema "Creed:2 Efsane Yükseliyor"
02:30 Leyla İle Mecnun
05:15 Kapanış