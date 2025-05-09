DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
PKK'nin kongresi sonrası MHP cephesinden ilk yorum: Kan ve kin devri kapanmıştır

PKK kongresi sonrası sürecin mimarı MHP'den ilk yorum geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç

Cuma günü hangi diziler var? 9 Mayıs Cuma TV'de bu akşamki diziler

Cuma günü hangi diziler var? 9 Mayıs Cuma TV'de bu akşamki diziler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Mayıs 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? Cuma günü dizileri! İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 9 Mayıs 2025 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2025? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

CUMA HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Bir Zamanlar İstanbul

ATV: Sustalı Ceylan

Kanal D: Arka Sokaklar

Show TV: Kızılcık Şerbeti

NOW TV: dizi yok

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 9 MAYIS

14:30 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Zamanlar İstanbul

00:20 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03:15 Teşkilat

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.