Mersin'de bu yıl 18'incisi düzenlenen Çukurova Karboğazı Zafer Şöleni başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Gülek Mahallesi'ndeki Karboğazı mevkisinde başlayan şölende, çeşitli etkinlikler yapıldı.

Tiyatro ve halk oyunları ekiplerinin gösterilerini izleyen vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak düşüncesiyle şöleni başlattıklarını belirtti.

Temel amaçlarının Türk topraklarının büyük mücadeleler sonucu elde edildiğini öğretmek olduğunu vurgulayan Kocamaz, "Gerçekten buna ihtiyacımız var. Zaten hemşehrilerimiz bu işin bilincinde. Hepsinden önemlisi ailelerin çocuklarını da getirerek 'Karboğazı etkinliği neden yapılıyor, geçmişte ceddimiz burada nasıl kahramanlık göstermiş' sorusunu özümsetmesi gerekiyor. Bunun çabası içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ve Tarsus Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen şölene, MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek ile çok sayıda davetli katıldı.

Şölen gün içerisinde yapılacak çeşitli etkinlerin ardından sona erecek.