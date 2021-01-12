Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde maskeli dövüşçü, izleyicilerin merak konusu oldu. İzleyiciler dövüş sahnelerinde heyecanlı anlar yaşarken Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim ve Çukurdaki maskeli kim gibi soruların yanıtlarını merak ettiler.