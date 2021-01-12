Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?
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Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

12.01.2021 08:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:04

Her Pazartesi, Show TV'de izlenme rekorları kıran Çukur dizisinde maskeli dövüşçü, izleyicilerin merak konusu oldu. İzleyiciler dövüş sahnelerinde heyecanlı anlar yaşarken Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim ve Çukurdaki maskeli kim gibi soruların yanıtlarını merak ettiler.

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çukur'un konuk oyuncuları arasındaki bu maskeli dövüşçü çok ilgi çekti. Peki, Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

ÇUKURDAKİ MASKELİ KİM?

Show TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni dizi Çukur'un 111. son bölümüne aksiyon sahneleri damga vurdu. Çağatay Erdenet'in ailesini korumak için tuttuğu maskeli dövüşçü, sosyal medyada merak konusu oldu.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

Yamaç'la kıyasıya dövüşen gizemli karakterin kavga sahneleri oldukça dikkat çekti.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?

ÇUKUR MASKELİ DÖVÜŞÇÜ ADAM KİM?

Maskeli adam, Koçovalılara tuzak kurdu ve onları neredeyse ölümün eşiğine getirdi. Çukur 111. bölümde Yamaç'la karşı karşıya kalan ve kıyasıya kavga eden maskeli adamın dövüş sahneleri oldukça dikkat çekti. Çukurdaki maskeli adam henüz maskesini çıkarmadı.

Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?
Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?
Çukurdaki maskeli kim? Çukur maskeli dövüşçü adamın adı ne? Çukur'daki gizemli adam kim?
Haber Yorumları (1)
BENCE: maskeli balo şarkısının sahibi sagopa kajmer olabilir.
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