Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği
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Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği

Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Muharrem Ayı dolayısıyla Çukurçimen köyü Ali Haydar Dede Cemevi tarafından düzenlenen Aşure Günü programına Vali Mehmet Makas'ın yanı sıra Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı katıldı.

Programda vatandaşlarla sohbet eden ve isteklerini dinleyen Vali Makas, aşure ve ikramların sunulmasının ardından yaptığı konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek; "Hoşgörünün ve birbirimizi sevmenin önemini Muharrem Ayı ve Aşure Günlerinde bir kez daha anlıyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın" dedi. - ERZİNCAN

Çukurçimen köyünde Aşure Günü etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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