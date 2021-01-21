Çukurca'da tarihi değirmende üretilen tahin birçok kente gönderiliyor

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, suyla çalışan tarihi taş değirmende susamların öğütülmesiyle üretilen katkısız tahin, yurdun birçok yerine gönderiliyor.

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, suyla çalışan tarihi taş değirmende susamların öğütülmesiyle üretilen katkısız tahin, yurdun birçok yerine gönderiliyor.

Narlı köyünde yaşayan Abdullah Kaynak ve ailesi, dedelerinden kalma asırlık değirmende, çiftçilerin geleneksel yöntemlerle yetiştirdiği susamı öğütüyor.

Açtığı kanaldan getirdiği suyla değirmeni çalıştıran Kaynak, susamları da belirli işlemlerden geçirdikten sonra öğüterek tahin elde ediyor.

Hiçbir katkı maddesi kullanılmadan elde edilen tahin, alınan siparişler üzerine satışa sunuluyor.

Yetiştirdiği susamı değirmene getirerek öğüten çiftçilerden Şaban Kaçmaz, tahin yapımının çok zahmetli olduğunu belirtti.

Susamı yıkadıktan sonra döverek kabuklarından ayırdıklarını, ardından fırında kavurduklarını anlatan Kaçmaz, "Siparişleri yetiştiremiyoruz. Türkiye'nin her tarafından talep geliyor. Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya ve diğer yerlere gönderiyoruz. Tahinimizde hiçbir katkı maddesi bulunmuyor. Susamı, suyla çalışan değirmende öğütüyoruz. İnsan gücü ve alın teriyle üretiyoruz." diye konuştu.

Memleketi Şanlıurfa'da ürettiği susamları öğütmek için Çukurca'daki taş değirmene getiren Salih Işık ise "Buradaki doğallığı görmek istedim. Piyasada aldığımız tahinle hiçbir benzerliği yok. Doğal ve katkı maddesi kullanılmıyor. Her yerden insanlar bu tahine ilgi gösteriyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Dayan