Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih Televizyon ekranlarını kasıp kavuran Show TV'nin Çukur dizisinin, dördüncü sezonunun provaları başladı. Dizinin çekimleri ise 10 ya da 15 Ağustos'ta olacak.

Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine, karantina sürecinde sosyal mesafeye uyulması açısından çekimlerine ara verilmişti. Hayranlarını ise bu süreçte Çukur'a hasret kaldı. Aras Bulut İynemli, Hazal Subaşı, Damla Sönmez, Öner Erkan, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili gibi pek çok ismi kadrosunda bulunduran Çukur'un yeni sezon çekimleri için tarih belli oldu. Sevilen dizinin 4. sezon provaları başladı. Çekimlerin ise 10 ya da 15 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

26. BÖLÜM EVDEN ÇEKİLMİŞTİ

Sevilen dizi, karantinada ilginç bir deneme yapılarak oyuncuların evlerinden kendi telefonlarıyla çektikleri videolarla 26. bölüm çekilmişti.