Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 126. bölüm full izle! Çukur 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 33. Bölümünde (125. Bölüm) Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç her yerde Emmi'yi ararken, Amca ile Emmi arasında nefes kesen anlar yaşanıyor. Emmi'yi öldürmek isteyen Cumali Amca'nın silahını ateşlediği tanıtımda "Yamaç, Emmi'yi kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

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