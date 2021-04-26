Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 126. bölüm full izle! Çukur 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 126. bölüm full izle! Çukur 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur yeni bölüm canlı yayın HD izle! Çukur 126. bölüm full izle! Çukur 127. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Çukur bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Çukur dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Çukur canlı izle! Çukur Show TV canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Çukur canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Çukur bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Çukur dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Çukur Show TV canlı izle, Çukur canlı izle! Çukur son bölümde neler oldu? Çukur full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Çukur canlı izleme linki nedir? İşte detaylar…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 33. Bölümünde (125. Bölüm) Amca'nın gücünü azaltmak için harekete geçen Yamaç, Vartolu'nun akıl dolu oyunuyla neye uğradığını şaşıracak. Efsun'la Sultan arasındaki gerilim devam ederken, Yamaç ve Efsun'un gündemi aldıkları bir bilgiyle tamamen değişecek. Karaca'nın ölümünü örtbas etmeye çalışan Amca, Karaca'nın kendiliğinden gittiğine aileyi ikna etmeye çalışacak. Oynadığı son kozla zafere ulaştığını düşünen Kulkan, hiç beklemediği bir düşmanla karşılaşacak ve bu karşılaşma nefesleri kesecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç her yerde Emmi'yi ararken, Amca ile Emmi arasında nefes kesen anlar yaşanıyor. Emmi'yi öldürmek isteyen Cumali Amca'nın silahını ateşlediği tanıtımda "Yamaç, Emmi'yi kurtarabilecek mi?" sorusunun yanıtı büyük bir merak konusu oluyor.

ÇUKUR CANLI İZLE (20.00)

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
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