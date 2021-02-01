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Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla beklendi! Milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı hem sevindirdi hem de yürekleri ağızlara getirdi! Sultan hanımın Efsun'u kovması üzerine Efsun Çukur'dan ayrıldı! Yamaç da Efsun'un peşine takıldı! Peki, Erdenetler'in son üyesi Kulkan'a ne olacak? Vartolu geri mi dönüyor? tüm detaylar bu akşam 20:00'da Show TV'de! Peki, Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur canlı izle Show TV! Çukur 4. sezon 22. bölüm izle! Çukur son bölüm full izle! Çukur yeni bölüm canlı izle! Şov TV Çukur canlı izle! Çukur Çağatay öldü mü? Çukur reklam saatleri!

ÇUKUR 114. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE ŞOV TV!

ÇUKUR 4. SEZON 22. BÖLÜMÜ BURADAN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ!

Çukur yeni bölümde uzun zamandır beklenen Vartolu Saadettin geri dönüyor! Peki, sonunda yüzünü gösteren Cumali Amca neler yapacak? Akın, uzun zamandır beklenen mutluluğa kavuşacak! Peki, Akın mutlu olabilecek mi? Geçen hafta Erdenetler'in büyük oğlu Çağatay'ı da öldüren Koçovalı ailesinin yeni hedefi ise Kulkan Erdenet!

Pazartesi günlerinde sosyal medyada gündeme damga vuran dizi 'Çukur'un yeni bölümünde sevilen teknik direktör Aykut Kocaman konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak. Dizide Aykut Kocaman'dan adını alan Aykut (Berhan Taşdelen) karakteriyle olan duygusal sahnelerinde ünlü teknik adama Aras Bulut İynemli eşlik etti. Yamaç ve Aykut'un efsane spor adamıyla bir araya geldiği sahneler Çukur hayranlarını derinden etkileyecek.

ÇUKUR ÇAĞATAY ÖLDÜ MÜ?

Akın'dan sonra Emmi ve Aliço'nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur'daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler'in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu'nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar'ın evinde Efsun'la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar'ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.