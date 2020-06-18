Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk aşk pozunu paylaştı
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Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk aşk pozunu paylaştı

Çukur dizisinde tanışıp sevgili olan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Kaya'dan ilk aşk pozu geldi. Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı ile olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı.

18.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:48

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da "Aliço" karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile "Nehir" karakterine hayat veren Hazal Kaya, dizi setinde tanıştıktan bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı.

İLK AŞK POZU GELDİ

Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu.

Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk aşk pozunu paylaştı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk aşk pozunu paylaştı
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