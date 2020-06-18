Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı ilk aşk pozunu paylaştı Çukur dizisinde tanışıp sevgili olan Rıza Kocaoğlu ve Hazal Kaya'dan ilk aşk pozu geldi. Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı ile olan fotoğrafını kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı.

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da "Aliço" karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ile "Nehir" karakterine hayat veren Hazal Kaya, dizi setinde tanıştıktan bir süre sonra aşk yaşamaya başlamıştı. İLK AŞK POZU GELDİ Rıza Kocaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı aşk pozu ile hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan sevgilisi Hazal Subaşı ile çekilen bir fotoğrafı paylaşan Kocaoğlu, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etmiş oldu. Kocaoğlu'nun paylaşımına kalp emojisi koyması dikkat çekti. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.