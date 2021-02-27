Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor
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Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor

27.02.2021 08:27 | Son Güncelleme: 27.02.2021 08:40

Mayıs ayında final yapacak olan Çukur dizisinin merakla beklenen 118. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Çukur'u eski haline döndürmek isteyen Yamaç, Amca'ya meydan okuyarak yeni bir savaşın fitilini yakıyor.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Nejat İşler, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 118. yeni bölümüyle 1 Mart Pazartesi akşamı ekranda olacak.

ÇUKUR'DA SON SAVAŞ

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Mayıs ayında final yaparak ekrana veda edecek olan Çukur'daki son savaş ise Yamaç ve amcası Cumali arasında olacak.

ÇUKUR'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Vartolu, yıllar sonra Yamaç'ı evine tekrar getirdi. Sultan Hanım, Yamaç'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşarken, oğluyla yıllar sonra bir araya geldiği duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç, Çukur'da yaşanan değişime şahit olduktan sonra Koçovalı evinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü.

Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor

CUMALİ, ÇUKUR'DA KALACAK

Amca, evdeki düzeni de tamamen değiştirmişti. Cumali ise Yamaç'ın da Amca'nın tarafında yer aldığını düşünerek Çukur'dan gitmeye karar verirken, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yamaç, Koçovalı evinde kalmayarak yeniden abisinin yanına geldi. Bu gelişmeyle Cumali, Çukur'da kalmaya karar verdi.

Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor

YAMAÇ, EFSUN'UN KARŞISINA ÇIKTI

Yamaç'ın yaşadıklarını öğrenen Vartolu, Kulkan'ı bulmak için harekete geçti. Vartolu'nun da yardımıyla Yamaç, Kulkan'ı yakalamayı başardı. Ölüme adım adım yaklaşan Kulkan ise elindeki en büyük kozu kullanarak Efsun'un yerini Yamaç'a söyledi. Efsun'u takip etmeye başlayan Yamaç, finalde Efsun'un karşısına çıktı. Büyük karşılaşmanın yaşandığı dakikalarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı.

Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor
Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor
Çukur'un 118. bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç, son savaşı başlatıyor
Haber Yorumları (1)
ÇAKIR: Bu dizide portakalla haşır neşir olanlar ölüyor. Amcanın arkasında da belirmiş ''orange''hadi bakalım.
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