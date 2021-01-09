Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor
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Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor

09.01.2021 07:21 | Son Güncelleme: 09.01.2021 07:36

Çukur dizisinin merakla beklenen 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yamaç, "Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin!" sözleriyle Akın'ı uyarıyor. Çukur'un yeni bölümünde Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet geri dönüyor.

Show TV ekranlarında yayınlanan başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Nejat İşler, Damla Sönmez, Hazal Subaşı, Rıza Kocaoğlu ile Perihan Savaş oynadığı Çukur dizisi 111. yeni bölümüyle 11 Ocak Pazartesi günü ekrana gelecek. Çukur'un yeni bölümüne ise Nejat İşler'in canlandırdığı Çağatay Erdenet karakteri damga vuracak.

ÇAĞATAY YENİ OYUNLARLA GERİ DÖNÜYOR

Yamaç ve Akın'ın gerilim dolu konuşmasının ekrana geldiği sahnede Yamaç, "Kendinden önce sevdiklerini düşüneceksin!" sözleriyle Akın'ı uyarıyor. Çağatay'ın yeni oyunları ise sürpriz gelişmelere yol açacak. Çukur'da Ogeday'ın ölümünün ardından ise bir Erdenet ailesinden bir ismin daha sonu geliyor.

Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Erdenetler'in sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak.

Çukur'un 111. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı! Nejat İşler diziye geri dönüyor
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