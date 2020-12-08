Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü?
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Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü?

08.12.2020 00:20 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:23
Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü?

Çukur dizisinde Vartolu'nun ayrılmasının ardından bir ayrılık haberi de Selim Kocavalı karakteri için geldi. Peki Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan neden ayrıldı?

Çukur dizisinde Vartolu'nun ayrılmasının ardından bir ayrılık haberi de Selim Kocavalı karakteri için geldi. Çukur'un Selim'i Öner Erkan'ın diziden ayrılacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Peki Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan neden ayrıldı? İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUR SELİM ÖLDÜ MÜ? NEDEN ÖLDÜ?

Çukur Selim öldü mü? Öner Erkan Çukur'dan ayrıldı mı? Selim Koçavalı öldü mü?

Çukur dizisinde Selim karakteri Çağatay Erdenet tarafından senaryo öldürüldü. Çukur dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda "Sazıyla, so¨zu¨yle, o¨zu¨yle bir yigˆit go¨c¸tu¨ C¸ukur'dan. Elveda Selim Koc¸ovalı. Tes¸ekku¨rler ve hos¸c¸akal O¨ner Erkan." notu yer aldı.

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