Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konuları araştırıyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur yeni bölümü ile ekrana geliyor. Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Çukur hakkında izleyiciler Çukur saat bugün var mı? Çukur yeni bölümü ve fragmanı nasıl izlenir? Çukur saat kaçta gibi konuları araştırıyor. Peki, Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 104. son bölüm ardından, 105. bölüm fragmanı ile 22 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 24. Bölümünde (116. Bölüm) Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak. Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali'nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç'ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca'nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca'nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE!

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'da Aras Bulut İynemli, Barış Arduç, Perihan Savaş, Nur Sürer, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Damla Sönmez, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı ve Çağrı Atakan oynuyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!