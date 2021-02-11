Çukur final mi yapıyor? Çukur final mi yapacak iddialarına yanıt geldi! Çukur final tarihi belli oldu mu?
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Çukur final mi yapıyor? Çukur final mi yapacak iddialarına yanıt geldi! Çukur final tarihi belli oldu mu?

11.02.2021 10:55 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:58
Çukur final mi yapıyor? Çukur final mi yapacak iddialarına yanıt geldi! Çukur final tarihi belli oldu mu?

Show TV'de yayınlanan Çukur final mi yapıyor? İddialara göre, 4 sezondur devam eden Çukur dizisinin final tarihi de belli oldu. Final haberleri ardından dizi takipçileri "Çukur" etiketiyle paylaşımlar yapmaya başladı. Peki, Çukur final mi yapacak iddialarına yanıt geldi! Çukur final tarihi belli oldu mu? Çukur dizisi ne zaman bitecek?

Ekran macerasına 2017 yılında başlayan Çukur'un final yapacağı iddia edildi. Dizinin Mayıs ayının başında final bölümüyle ekranlara veda etmesi planlanıyor. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerde yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği konuşuluyor. Çukur'un 4 sezon yayınlanması planlanmıştı.

ÇUKUR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'da olaylar iyice hızlanıyor. Dizinin oyuncuları daha önceden yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıkladı ancak son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı

Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde. Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

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