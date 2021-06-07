Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi

Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ay Yapım'ın dizisi Çukur bugün final bölümüyle ekrana geliyor.

Ay Yapım'ın dizisi Çukur bugün final bölümüyle ekrana geliyor. Funika Games, Erdi Yapım ve Ay Yapım iş birliği yaparak dizinin mobil oyununu geliştirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Funika Games kurucu ve YK Başkanı Civan Sözkesen, "Sevdasını, acısını, öfkesini, sevgisini duvarlara dökenler için mobil oyunu başlıyor. Oyunda macera tüm heyecanıyla dijital platformda devam ediyor" dedi.

Civan Sözkesen, Türk oyun sektörünün büyüdüğünü dile getirerek, "Pandemiyle bu alana ilgi çok fazla arttı. Büyüme, sektördeki rakamlara da yansıyor. Geçen yıl 2.4 milyar dolarlık yabancı yatırım gerçekleşti. Önümüzdeki dönem bu alanda ciddi büyüme öngörülüyor" diye konuştu.

"OYUN VE DİZİ BİRER SANAT"

Önümüzdeki dönem dizi ve oyun sektörünün daha çok iç içe geçeceğini belirten Sözkesen, "Oyun ve dizi birer sanat. Türkiye'de ve dünyada dizi izlenme oranları çok yüksek. Kaliteli yapımların sezonlarını tamamlandıktan sonra, oyun olarak serüvenlerine devam edebileceğini Çukur oyunu ile görmüş olduk. Global şirketler hem film hem dizi için çalışmalar yapıyor ve bunun örneklerinin daha çok karşımıza çıkması bekleniyor. Tüm dünyada, eğlence sektörüne olan yatırımlarda düşüş olmaması dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm sürecinin özellikle kalifiye işgücüne ulaşmada koşulları eşitlendiğini aktaran Sözkesen, geliştirdikleri oyunların bugüne kadar 1 milyonu ABD pazarından olmak üzere toplam 2 milyondan fazla indirildiğini söyledi.


Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi
Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Muharrem İnce İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çukur dizisinin mobil oyunu geliştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:12:10. #1.15#

title