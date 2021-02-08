Çukur dizisinin final tarihi belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

08.02.2021 23:11 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:44

Show TV ekranlarında dört sezondur hız kesmeden yayın hayatına devam eden Çukur'un merakla beklenen final tarihi netleşti. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa Mayıs ayının başında dizi final bölümüyle ekranlara veda edecek.

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Show TV'nın fenomen dizisi Çukur'un ne zaman biteceği belli oldu.

YENİ BÖLÜMDE 2 YILLIK ZAMAN ATLAMASI YAŞANACAK

Ay Yapım'ın Show TV için çektiği "Çukur" dizisinde geri sayım başladı. Hazırlıkları 'Aras' kod adıyla başlayan daha sonra dizideki mahallenin adı olan Çukur'la yayına çıkan projede bu akşam 2 yıllık zaman atlaması yaşanacak.

Çukur dizisinin final tarihi belli oldu

EFSUN'UN BEBEĞİ GÖRÜNECEK

Çukur'un büyük bir değişimine tanık olacağımız, Efsun'u bebeğiyle göreceğimiz dizinin final tarihi de merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen bilgilere göre dizinin final haftası ileri bir tarihe alındı.

MAYIS AYININ BAŞINDA FİNAL YAPACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

Çukur dizisinin final tarihi belli oldu
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu
Çukur dizisinin final tarihi belli oldu
Haber Yorumları (1)
NÖB. SAVCI: Yanlış bilgi arkadaşlar 5. sezon olacak mayısta sezon finali olacak
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Kasapoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Barış Manço Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir İstifa Fırtına Twitter
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur dizisinin final tarihi belli oldu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.2.2021 00:22:10. #1.14#
title