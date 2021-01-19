Çukur'daki amca kimdir? Çukur Cumali amca kim? Cumali Koçovalı kim?
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Çukur'daki amca kimdir? Çukur Cumali amca kim? Cumali Koçovalı kim?

19.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 19.01.2021 00:22
Çukur'daki amca kimdir? Çukur Cumali amca kim? Cumali Koçovalı kim?

Çukur'da uzun zamandır sadece yüzüğü görünen amca bu bölümde ortaya çıktı! Vartolu Saadettin'in Afganistan'da ziyaret ettiği amca sosyal medyada gündem oldu! Peki, Çukur'daki amca kim? Cumali Koçovalı kim?

Çukur'da İdris Koçovalı'nın abisi olan Cumali Koçovalı'nın adı çok uzun zamandır anılıyor. Çukur'daki amca sık sık elini ve yüzüğünü gösterse de, izleyicilere yüzünü göstermiyor. Birçok farklı senaryo olsa da, Çukur Cumali amcanın gerçek yüzü hiçbir zaman ortaya çıkmamıştı. Bu bölüm, Çukur Cumali Koçovalı amcaya daha da yaklaşıldı. Peki, Çukur'daki amca kimdir? Çukur Cumali amca kim? Cumali Koçovalı kim?

ÇUKUR'DAKİ CUMALİ AMCA KİMDİR? CUMALİ KOÇOVALI'YI KİM OYNUYOR?

Haftalardır adından sık sık bahsedilen Cumali Koçovalı, artık diziye geliyor. Her zaman sadece eli ve yüzüğü görünen Cumali amca, bu bölümde Afganistan'da göründü. Vartolu Saadettin Afganistan'da çadırda amcasını ziyaret etti. İlk defa arkadan silüeti görünen Cumali Koçovalı, kel bir karakter olacak. İnternette birçok isim dolaşsa da henüz açıklanan bir isim olmadı. Cumali Koçovalı kim ya da Çukur amca kim sorularının yanı sıra, Amca Koçovalı'nın iyi mi kötü mü olduğu merak ediliyor. Çukur amca Koçovalı, Çukur'un tarafında!

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