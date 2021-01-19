Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti
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Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti

19.01.2021 21:24 | Son Güncelleme: 19.01.2021 21:34
Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti

Show TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Diziye; Öner Erkan ve Mustafa Avkıran'dan sonra 'Seren Erdenet' karakterine hayat veren ünlü oyuncu İrem Sak da veda etti.

Başrollerini Aras Bulur İynemli ve Nejat İşler'in paylaştığı Ay Yapım imzalı 'Çukur' dizisinde ayrılıklar peş peşe geldi. Dün yayınlanan yeni bölümde; Seren Erdenet, kuzeni Çağatay tarafından öldürüldü. Bunun ardından İrem Sak, diziye veda etti.

"GÜLE GÜLE SEREN"

Çukur dizisinin resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda; "Bazen düşman oldun, bazen dost. Babanın intikamı almadan gitmedin ama. Güle güle Seren. Teşekkürler İrem Sak" denildi.

Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti

İREM'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Kişisel sosyal medya hesabından hem hayranlarına hem Çukur'a veda eden İrem Sak ise ayrılık paylaşımında; "Tek tek yazmak lazım herkesi, lakin çok kalabalık bir aile Çukur. Siz benim hayatıma siyah ağırlıklı da olsa inanılmaz bir renk kattınız Gözümün değdiği her gözü öperim, teşekkür ederim. Araç hazır değilse bir yemek yer giderim" dedi.

Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti
Çukur'da Seren Erdenet karakterini canlandıran İrem Sak diziye veda etti
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