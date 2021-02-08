Çukur bitiyor mu? Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Çukur hangi gün, saat kaçta?
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Çukur bitiyor mu? Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Çukur hangi gün, saat kaçta?

08.02.2021 17:22 | Son Güncelleme: 08.02.2021 17:39
Çukur bitiyor mu? Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Çukur hangi gün, saat kaçta?

4 sezondur devam eden Çukur dizisinin ne zaman biteceği belli oldu. Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur oyuncuları!

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 23 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Damla Serim'in birlikte kaleme aldıkları aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi Çukur bitiyor mu? Çukur final mi yapıyor? Çukur kaçıncı bölümde bitecek? Çukur hangi gün, saat kaçta?

ÇUKUR BİTİYOR MU? ÇUKUR FİNAL Mİ YAPICAK?

4 sezondur devam eden Çukur dizisi, final mi yapıyor? Çukur bitiyor mu? gibi sorular sorulmaya başlandı. Birsen Altuntaş haberine göre, 2 yıllık zaman aşamasına uğrayacak. Çukur dizisinin ne zaman final yapacağı merak konusu oldu. Daha önce dizinin oyuncuları yaptıkları bir canlı yayında 125. bölümde final olacağını açıklamıştı. Son gelen haberler ise final haftasının mayıs ayına denk geleceği yönünde... Yeni bir gelişme olmazsa ya bayram öncesi yani 10 Mayıs gibi ya da bayram sonrası projenin vedasının gerçekleşeceği kulislerde konuşuluyor. Yani Çukur'un tıpkı en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda ekran macerası sona erecek.

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi Show ekranlarında yayınlanmaktadır.Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 22. son bölüm ardından, 4. sezon 23.. bölüm fragmanı bu akşam, saat 20.00'da SHOW ekranlarında olacak.


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