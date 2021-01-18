Çukur Afgan İskandar kimdir, gerçek adı ne? Afgan İskender - Eser Karabil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Eser Karabil Çukur'da yer almasının ardından sosyal medyada merak edildi. Vartolu Saadettin'in Afganistan'dan dönmesi dört gözle beklenirken, Afgan İskandar da bir o kadar merak edildi. Peki, Afgan İskender karakterine hayat veren Eser Karabil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Pazartesi günleri Show TV'nin en çok izlenen dizisi Çukur, konusu ve aksiyonları kadar oyuncularıyla da büyük ilgi çekiyor. Erkan Kolçak Köstendil'in canlandırdığı Vartolu Saadettin, gittiği Afganistan'da ilk defa görüldü. Afganistan'da kendini gösteren bir diğer isim ise Afgan İskandar oldu. Peki, Afgan İskender rolünü canlandıranEser Karabil kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ESER KARABİL KİMDİR?

Eser Karabil Türk oyuncudur. 15 Ekim 1980 yılında İzmir'de dünyaya gelen Eser Karabil, 40 yaşındadır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Eser Karabil oyuncudur. Daha öncelerde Ne Gelen Var Ne Giden, Karagül, Lavinya gibi projelerde yer almıştır.