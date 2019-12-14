Çukur 80. bölüm fragmanı yayınlandı! Vartolu ve Medet, Berlin sokaklarında

14.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:15

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin 3. sezon 13. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölüm fragmanına Vartolu ve Medet'in Almanya çıkarması damga vuruyor. Vartolu ve Medet'in Berlin sokaklarında görüldüğü yeni bölüm fragmanında ikilinin eğlenceli anları gülümsetiyor.

FLASH BELLEĞİN PEŞİNE DÜŞÜYORLAR

Ay Yapım imzalı Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur'un yeni bölümünde Berlin sokaklarında Vartolu ve Medet'i heyecan dolu dakikalar bekleyecek. Vartolu, "Sevgili Kreuzbergliler, Vartolu Saadettin abiniz ayağınıza geldi." sözleriyle Almanya'ya adım atıyor.

İdris Koçovalı'nın katilini öğrenmek için Almanya'ya giden Vartolu, Timsah'ın gönderdiği flash belleğin peşine düşer. Berlin'de bir kahvehanede bulduğu Ziya'nın karşısına çıkan Vartolu'nun neler yapacağı merakla bekleniyor.

ÇUKUR 79. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç'ı Timsah'ın saldırısından kurtaran gizemli kişinin merak uyandırdığı bölümde tuzağa düşen Koçovalı kardeşler, Vartolu'nun yardımıyla yeniden bir araya geldi. Çukurun kızlarını kurtarmak için Aliço'nun dediği adrese giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaştı. Çukur'un kızlarını bulan kardeşler, kızları kurtardı fakat Kemal, Azer'e yakalandı. Kardeşi Kadir'e karşılık Çukur'dan Kemal'i alan Azer ile Koçovalıların karşılaşmasında nefesler tutuldu. Kemal-Kadir değiş tokuşunda gerilim yükselse de Koçovalılar Kemal'i, Azer ise kardeşi Kadir'i geri aldı.

YAMAÇ VE VARTOLU'NUN DUYGU YÜKLÜ YÜZLEŞMESİ!

Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken, Vartolu'dan boşanacağını söyleyen Saadet sürpriz kararıyla ekran başındakileri şaşırttı. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu'yla Yamaç'ın yüzleşmesi duygu dolu anlara sahne oldu. Plan yapıp Bülent'i yem olarak kullanan Azer, Koçovalı kardeşleri tuzağa çekti. Koçovalı kardeşler, Bülent'in tüm adamlarını etkisiz hale getirdikten sonra sahneyi Vartolu'ya bıraktı. Her operasyona renk katan Vartolu, bu seferki çatışmanın bitişini kardeşleriyle birlikte halay çekerek kutladı. Koçovalı kardeşlerin birlikte halay çektiği anlar izleyenleri gülümsetirken, Cumali işin acılı kısmına geçmek için sabırsızlandı.