Çukur 4.Sezon 35.Bölüm Ön İzleme
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Çukur 4.Sezon 35.Bölüm Ön İzleme

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ÇUKUR 4.SEZONYönetmen: Sinan ÖztürkSenaryo: Gökhan Horzum, Damla SerimYapımcı: Kerem Çatayİdari Yapımcı: Yamaç OkurMüzik: Toygar Işıklı2.

ÇUKUR 4.SEZON

Yönetmen: Sinan Öztürk

Senaryo: Gökhan Horzum, Damla Serim

Yapımcı: Kerem Çatay

İdari Yapımcı: Yamaç Okur

Müzik: Toygar Işıklı

2. Yönetmen: Barbaros Bilgin

Görüntü Yönetmeni: Tolga Kutluay

Sanat Yönetmeni: Oya Köseoğlu

OYUNCULAR

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş

Cumali Amca: Müfit Kayacan

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Cumali: Necip Memili

Efsun: Damla Sönmez

Akın: Burak Dakak

Damla: Hare Sürel

Emmi: Kadir Çermik

Ayşe: İrem Altuğ

Saadet: Boncuk Yılmaz

Medet: Mustafa Kırantepe

Metin: Cem Uslu

Meke: Aytaç Uşun

Murtaza: Ferit Kaya

Nedim: İlkay Akdağlı

Feyyaz: Erdağ Yenel

Cennet: Aylin Engör

Seher: Begüm Akkaya

Yasmin: Gamze Doğanoğlu

#Çukur #DoğaNefesAlsın

Çukur 4.Sezon 35.Bölüm Ön İzleme
Çukur 4.Sezon 35.Bölüm Ön İzleme

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yorumları
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