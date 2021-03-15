Çukur 4. sezon 28. bölüm canlı kesintisiz izle! SHOW TV Çukur 27. bölüm tek parça full izle!
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Çukur 4. sezon 28. bölüm canlı kesintisiz izle! SHOW TV Çukur 27. bölüm tek parça full izle!

15.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 15.03.2021 17:59
Çukur 4. sezon 28. bölüm canlı kesintisiz izle! SHOW TV Çukur 27. bölüm tek parça full izle!

SHOW TV ekranlarında 4 sezondur devam eden Çukur 4. sezon 28. bölüm canlı kesintisiz izle! SHOW TV Çukur 27. bölüm tek parça full izle!

Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Müfit Kayacan ve Perihan Savaş gibi oyuncuların yer aldığı Çukur 4. sezon 28. bölüm canlı kesintisiz izle! SHOW TV Çukur 27. bölüm tek parça full izle!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

ÇUKUR 4. SEZON 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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