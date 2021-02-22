Çukur 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? SHOW TV Çukur 25. bölüm izle full izle!

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ÇUKUR 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur dizisi SHOW TV ekranlarında bu akşam 25. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 25. bölümün ardından şimdi de Çukur 26. bölüm için araştırmalarına başladılar. Çukur 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Çukur 26. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Çukur 26. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

ÇUKUR 4. SEZON 24. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur Dizisinin 116. bölümünde Cumali amcanın mahalleden tezahüratlarla geçişiyle Çukur'da dengelerin nasıl değiştiği gözler önüne seriliyor. Amcanın krallığını ilan ettiği sözler heyecanı giderek artırırken, Yamaç ile ilk karşılaşmaları merakla bekleniyor.

ÇUKUR 4. SEZON 25 BÖLÜM İZLE (117. BÖLÜM)

Çukur dizisinin 4. sezon 25. bölümünü tek parça full izleyebileceğiniz link.

ÇUKUR DİZİSİNİN 4. SEZON KONUSU

Koçovalılar'ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet'ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke'nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı'nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet'in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.