Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle

29.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 29.01.2021 22:45
Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle

Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Çukur dizisinin 113. bölümü ardından araştırılmaya başladı. Show TV'de yayınlanan Çukur 114. bölüm fragmanı izle! Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle

Çukur 114. bölüm izle! Çukur 114. bölüm tamamı izle! Show Tv ekranların sevilen dizisi Çukur 114. bölüm seyret! Çukur 114. bölüm tek parça izle! Çukur 114. bölüm tamamı izle! Çukur 29 Ocak 2021 son bölüm izle. 29 Ocak 2021 Cuma Çukur son bölüm izle. Çukur 114. bölüm tamamı izle.

ÇUKUR 114. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Yamaç ile Cumali'nin yer aldığı Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu anlarının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor.

Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından akıllara, "Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?" sorusu geliyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Jason Statham Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Fernando Muslera
Tüm Haberler İstifa Beşiktaş Otomobil Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çukur 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV Çukur son bölüm full izle - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 22:45:26. #1.15#
title