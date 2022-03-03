Çubuk'ta vefat eden Güneydoğu gazisi Çelik Çankırı'da toprağa verildi - Haberler

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Çubuk'ta vefat eden Güneydoğu gazisi Çelik Çankırı'da toprağa verildi

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta vefat eden Güneydoğu gazisi Çelik Çankırı'da toprağa verildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayatını kaybeden Güneydoğu gazisi Mustafa Çelik (58), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

ÇANKIRI (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde hayatını kaybeden Güneydoğu gazisi Mustafa Çelik (58), memleketi Çankırı'da toprağa verildi.

Hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve Çubuk'taki evinde hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, kara yoluyla memleketi Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesi Kayılar Mahallesi'ne getirildi.

Siirt'in Sason bölgesinde 1985 yılında bölücü terör örgütü PKK ile girdiği çatışmada gazi olan 5 çocuk babası Çelik, Kayılar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Çelik'in yakınları ile Vali Abdullah Ayaz, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Mustafa Çelik, Güneydoğu, Çankırı, Ankara, Güncel, Haberler

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