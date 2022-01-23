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Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çubuk Belediyesi kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Çubuk Belediyesi kar yağışı ve hava sıcaklıklarının ani düşmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.

Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının ani düşmesi ve ilçede hakim olan kar yağışıyla sokak hayvanlarının aç kalmaması için sabahın ilk ışıklarında kolları sıvadı. Ekipler, sokak hayvanlarının kolaylıkla ulaşabileceği noktalara kuru mama bıraktı. Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye devam ettiklerini belirten Sağlık İşleri Müdürlüğü personellerinden Veysek Kırıkçı, "Şükürler olsun beklediğimiz kar yağdı. İlçemize uzun zamandır böyle bir güzellik olmamıştı. Biz de Belediye Başkanımız Av. Baki Demirbaş'ın talimatıyla sabah erkenden can dostlarımızı beslemek için yollara koyulduk. Üç ekip ve 10 personelle başta sokak hayvanları doğal yaşam parkı olmak üzere çevredeki tüm besleme odaklarına yem ve mama bırakıyoruz" dedi. - ANKARA

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

Çubuk'ta sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sokak Hayvanları, Çubuk Belediyesi, kar, 3. Sayfa, Haber

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