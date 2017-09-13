Çubuk'ta Otomobil ile Kamyon Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde saman yüklü kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Ömer Faruk Göksu yönetimindeki 06 CDT 06 plakalı otomobil, Çubuk-Şabanözü yolu Karadana kavşağında Barış D. idaresindeki 06 LK 51 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı.



Kazada, ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Fatma Göksu, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.



Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Göksu hayatını kaybetti. Fatma Göksu ise ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kamyon sürücüsü Barış D. gözaltına alındı.