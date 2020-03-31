Çubuk'ta öğretmenler sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için siperlik üretiyor Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için okul müdürü ve gönüllü öğretmenler siperlik üretmeye başladı.

Çubuk ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için okul müdürü ve gönüllü öğretmenler siperlik üretmeye başladı.

Çubuk Bilim Sanat Merkezi'nin müdürü Taner Aşçı, müdür yardımcısı Serkan Demir ve öğretmen Özgün Devrim günlük 100 siperlik üretiyor.

Taner Aşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadeleye kendilerinin de bir nebze olsun destek olmak istediklerini söyledi.

Tasarladıkları siperlikleri hızlı bir şekilde üretmeye başladıklarını vurgulayan Aşçı, malzemeleri kendi imkanları ve hayırseverlerin desteğiyle karşıladıklarını anlattı.

Aşçı, ilçedeki sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine ürettikleri siperlikleri bir an önce ulaştırmak istediklerini belirterek, "Üretimde kolay dezenfekte olabilecek malzemeleri seçtik. Siperlikleri pvc, lastik ve zımbadan yapıyoruz. Üretim maliyeti oldukça düşük, amacımız salgınla hep birlikte mücadele etmeye katkı sağlamak. Henüz üç boyutlu yazıcımız olmadığı için elle üretim yapıyoruz. ancak bu şekilde çok daha hızlı sonuç alabiliyoruz. Yaptığımız hesaplamaya göre bir siperliği 2 lira 80 kuruşa mal ediyoruz." diye konuştu.

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar "evde kal" çağrısına uydu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşların "evde kal" çağrısına uyduğu görüldü.

Alınan kararların ardından vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği ilçede, halkın yoğun kullandığı caddeler en sakin günlerinden birini yaşadı.

Cadde ve sokaklar ile parklar boş kaldı. İlçenin simgelerinden Çubuk Çayı kenarındaki yaya güzergahı en sakin günlerini yaşandı.

Kaynak: AA