Çubuk'ta öğrenciler ve velileri için tiyatro etkinliği

Çubuk Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Elalem Ne Der" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda sergilenen oyunu, ilçedeki öğrenciler, öğretmen ve velileriyle izledi.

Kızılcahamam Belediye Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun, 19'uncu yüzyılda bölgede yaşanan olayları farklı bir pencereden bakarak ve hicvederek anlatıyor.

Oyuncuları tebrik eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Hemşehrilerimin oyunu heyecanla ve keyifle seyretmelerinden mutluluk duydum. Oyuncuları tebrik ediyor, katılımcılara teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinliklerine bu yıl inşallah daha fazla yoğunluk vereceğiz." açıklamasında bulundu.