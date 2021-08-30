Cübbeli Tebliğciler pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu
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Cübbeli Tebliğciler pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Samatya'da alkollü mekanlara giderek vatandaşlara çeşitli nasihatlerde bulunan sarıklı ve cübbeli grup, bu kez bir pavyona giderek mekan sahibine birtakım nasihatlerde bulundu.

Hayırların Fethi Derneği adıyla faaliyet yürüten ve kamuoyunda Tebliğciler olarak bilinen grup, bu kez İstanbul'da bir pavyona giderek mekan sahibi ile konuştu. Pavyon işleten kişiye ahireti anlatan grup o anlara ilişkin görüntüleri kayda alıp kendilerine ait sosyal medya hesaplarında "İstanbul'da hocalar pavyona girdi" başlığıyla yayınladılar.

"BİZE YEMESİ KALDI SADECE"

Pavyon sahibiyle konuşan tebliğciler, "Biz Müslümanca bir hayatımız olsun istiyoruz. Mevlamız dünyaya getirdi bizi, istiyor ki kulluk edelim onlara. Bilmeliyiz ki Kur'an var, sünnet var, o kadar sıkıntı çekilmiş. Bize yemesi kaldı artık. Her şey hazırlanmış pişirilmiş bize yemesi kaldı sadece" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Tebliğciler pavyona gidip mekan sahibine nasihatlerde bulundu
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Haber Yorumları (1)
KOBRA MURAT : Yaw sana ne? Zorla kulagindan tutup da pavyona mi sokuyorlar? Misal ben inanmiyorum. 3000 tane din var hepsi sacma diye nasihatlarda bulunsam, hoyt inanc ozgurlugu, inancimiza hakaret diye bogurtuler cikar.
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