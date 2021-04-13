Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var
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Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse rağmen kızının düğününü yapan ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, eleştirilere yanıt verdi. Ünlü, kalabalık düğün görüntülerine ilişkin, "Düğünü erkek tarafı yapıyor. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. 'İzin alındı' dediler. Herkesin kandırılma payı var, herkes 'ben kandırıldım' diyebilir. Hakikaten de kandırılıyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.

Mahmut Ünlü, "Koronavirüsün arttığı dönemde kızının düğününü yaptı" eleştirilerine, "Düğünü erkek tarafı yapıyor. Düğünde erkek tarafı ısrarcı oldu. Ben yapmayın desem yanlış anlaşılırdı. İzinler alınmış. Ben iki maske taktım bir köşeye oturdum. Kızının düğününe gitmemek olur mu? Kadınlara haremlik selamlık yapılmış. Oradaki kadınlar çarşaflı kadınlar bunları gazeteye verdiler. Erkek tarafının bize verdiği bilgi salon 3 bin kişilik ve şu kadar kişiye yer veriliyor. Yemek işi de olmadı. İzinler var dendi bu salonun sorumluluğunda. 'İzin alındı' dediler. Herkesin kandırılma payları var, herkes 'ben kandırıldım' diyebilir. Hakikaten de kandırılıyorlar. Ben mecbur gideceğim kızımın düğünü" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var

"AŞI ORUCU BOZMAZ"

"Aşı orucu bozar mı?" sorusuna Ünlü, "Hanefi mezhebine göre, aşı orucu bozmaz. Bazı müstehikin görüşlerine göre bozar diyen alimler de var. Eğer oruçken vurunduysanız, ramazandan sonra bir gün oruç tutun" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var
Servet Uzun
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 23:18:59. #1.15#
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